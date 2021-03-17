انتهت في الكونفدرالية - نامونجو (0) - (2) بيراميدز

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 14:49

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد نامونجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة بيراميدز أمام مضيفه نامونجو ضمن ثاني جولات دور مجموعات الكونفدرالية، يوم الأربعاء في الثالثة عصرا.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د. 88 مشاركة دودو الجباس بدلا من محمد حمدي المصاب.

د.84 جووول الثاااني، عمر جااابر هدف رائع للغاية، سلسلة تمريرات رائعة، من فتحي إلى إريك تراوري الذي يرسل الكرة على حافة منطقة الجزاء إلى عمر جابر الذي يتبادل الكرة مع فاروق ويتحرك ليتسلم الكرة ويسدد ببراعة في الشباك.

د.77 مشاركة أحمد فتحي بدلا من إسلام عيسى

د.77 ركلة حرة مباشرة ينفذها دونجا من أسفل الحائط ويرسل تسديدة قوية للغاية مرت بجانب قائم مرمى نامونجا.

د.71 جوووول رمضان صبحي يسجل من نقطة الجزاء

د.70 خروج محمد فاروق للعلاج

د.69 ركلة جزاااء لبيراميدز بعد تدخل قوي من كالوس كرينجي لاعب نامونجو على محمد فاروق

د.68 العارضة تبعد فرصة خطيرة للغاية من رمضان صبحي

د.66 فرصة خطيرة للغاية تمريرة بينية تصل إلى محمد فاروق الذي انطلق ودخل منطقة الجزاء وسدد لكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى.

د.65 مشاركة إريك تراوري وعمر جابر بدلا من جون أنتوي ومحمود حمادة

د.46 علي جبر ينقذ فرصة خطيرة.

د.45 مشاركة محمد فاروق بدلا من توفيق المصاب

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+1 إصابة أحمد توفيق لاعب بيراميدز وخروجه محمولا على نقالة.

د.28 خطيييرة، فرصة لأصحاب الأرض، انطلاق من سابيلو وعرضية متقنة على الأرض تصل إلى لوكاس كيكوتي لكن شريف إكرامي تألق وأنقذ الموقف.

د.9 استلام رائع من رمضان صبحي وركلة مقصية لكن المدافع يبعد الكرة.

د.8 مرواغة من رمضان صبحي واختراق لمنطقة الجزاء وتمريرة على الحافة إلى محمود حمادة الذي سدد وأمسكها الحارس.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في الكونفدرالية كأس الكونفدرالية
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