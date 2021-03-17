جوارديولا: ارتكاب أقل عدد من الأخطاء سيقودنا للفوز بالألقاب

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه أمامه الكثير من العمل الشاق مع اقتراب الموسم من نهايته، بعدما جدد سيتي فوزه على بروسيا مونشنجلادباخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليعبر إلى ربع النهائي.

سيتي وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويتقدم بفارق 14 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي ووصل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال جوارديولا: "اللاعبون سيعودون عقب فترة التوقف الدولي قبل شهرين فقط من نهاية الموسم وسنحتاج إلى أربع مباريات للفوز بالدوري الإنجليزي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أريد أن أصل لنهاية الموسم وأنا فائز بلقب الدوري والألقاب الأخرى، بارتكاب أقل عدد من الأخطاء والفوز بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل "نحن نلعب بشكل جيد. نحن نلعب من حيث ما نريد. أفضل طريقة للدفاع هي الحصول على الكرة وكل تمريرة وكل حركة لها معنى".

وتابع "نحن نقوم بعمل جيد ونأمل أن يستمر ذلك يوم السبت أمام إيفرتون. قبل بضعة أسابيع كافحنا كثيرا من أجل الإرادة وستظل كذلك لأنها مباراة نهائية".

ويلعب سيتي ضد إيفرتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأتم بيب "علينا فقط التركيز على المباراة القادمة. لا نركز على شيء آخر، هذه أفضل طريقة وبعدها سنرى ما سيحدث".