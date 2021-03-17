جوارديولا: ارتكاب أقل عدد من الأخطاء سيقودنا للفوز بالألقاب

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه أمامه الكثير من العمل الشاق مع اقتراب الموسم من نهايته، بعدما جدد سيتي فوزه على بروسيا مونشنجلادباخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليعبر إلى ربع النهائي.

سيتي وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويتقدم بفارق 14 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي ووصل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين.

وقال جوارديولا: "اللاعبون سيعودون عقب فترة التوقف الدولي قبل شهرين فقط من نهاية الموسم وسنحتاج إلى أربع مباريات للفوز بالدوري الإنجليزي".

أخبار متعلقة
تقرير: الاتحاد الإيطالي يحقق بشأن إهانة ثيو هيرنانديز لحكم مواجهة نابولي دي بروين يبرز دور الخط الخلفي في انتصارات سيتي كاراجير: صلاح مثل كين فوت على نفسه الفرصة.. هل يفضل اللعب لسان جيرمان بدلا من ليفربول؟ فليك: علينا أن نلعب بجدية أمام لاتسيو.. وشكوك حول مشاركة نوير وكومان

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أريد أن أصل لنهاية الموسم وأنا فائز بلقب الدوري والألقاب الأخرى، بارتكاب أقل عدد من الأخطاء والفوز بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل "نحن نلعب بشكل جيد. نحن نلعب من حيث ما نريد. أفضل طريقة للدفاع هي الحصول على الكرة وكل تمريرة وكل حركة لها معنى".

وتابع "نحن نقوم بعمل جيد ونأمل أن يستمر ذلك يوم السبت أمام إيفرتون. قبل بضعة أسابيع كافحنا كثيرا من أجل الإرادة وستظل كذلك لأنها مباراة نهائية".

ويلعب سيتي ضد إيفرتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأتم بيب "علينا فقط التركيز على المباراة القادمة. لا نركز على شيء آخر، هذه أفضل طريقة وبعدها سنرى ما سيحدث".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – إدارة الزمالك تطلب تقريرا عن أسباب هزيمة الترجي وتوضيحا حول "المشاكل بين اللاعبين" 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر سيدات كرة اليد - الأهلي - الزمالك.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | رياضات أخرى
بيراميدز يشكو مسؤولي ومنظمي نامونجو بسبب "مادة غريبة تسببت في تغيير زيه قبل المباراة" 35 دقيقة | الكونفدرالية
اتحاد الكرة بعد اجتماعه مع الأندية: استمرار "الدوري المضغوط" أفضل.. الإلغاء أو المد غير مقبولين 39 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الكونفدرالية - بيراميدز (0) - (0) نامونجو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكونفدرالية
جوارديولا: ارتكاب أقل عدد من الأخطاء سيقودنا للفوز بالألقاب ساعة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا: كيليني يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم الجاري ساعة | الدوري الإيطالي
سكاي: يوفنتوس يأمل في استعادة ديبالا بعد التوقف الدولي ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك