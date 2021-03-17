تشكيل بيراميدز - أنتوي وعيسى ورمضان يقودون الهجوم ضد نامونجو

دفع رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز بجون أنتوي وإسلام عيسى ورمضان صبحي لقيادة خط هجومه أمام نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز أمام مضيفه نامونجو في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية في الثالثة عصرا.

ويلعب الثلاثي نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة وأحمد توفيق في خط الوسط الدفاعي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر جابر وأحمد الشناوي ومحمد فاروق وإريك تراوري وأحمد فتحي وإبراهيم عادل ودودو الجباس.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر – أحمد أيمن منصور – أسامة جلال

الوسط: إسلام عيسى – دونجا – رمضان صبحي – حمادة – توفيق

الهجوم: أنتوي