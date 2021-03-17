تشكيل بيراميدز - أنتوي وعيسى ورمضان يقودون الهجوم ضد نامونجو

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

بيراميدز - نكانا

دفع رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز بجون أنتوي وإسلام عيسى ورمضان صبحي لقيادة خط هجومه أمام نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز أمام مضيفه نامونجو في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية في الثالثة عصرا.

ويلعب الثلاثي نبيل عماد "دونجا" ومحمود حمادة وأحمد توفيق في خط الوسط الدفاعي.

أخبار متعلقة
بيراميدز يكشف إصابة دييجو رولان ومدة غيابه مؤتمر عمر جابر: اعتدنا الرحلات الطويلة مع بيراميدز والمنتخب.. لا يوجد عائق أمام حصد نقاط المباراة مؤتمر مدرب نامونجو: بيراميدز فريق متكامل.. ونواجه خصم مرشح لحصد لقب الكونفدرالية

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر جابر وأحمد الشناوي ومحمد فاروق وإريك تراوري وأحمد فتحي وإبراهيم عادل ودودو الجباس.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر – أحمد أيمن منصور – أسامة جلال

الوسط: إسلام عيسى – دونجا – رمضان صبحي – حمادة – توفيق

الهجوم: أنتوي

في الكونفدرالية في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: إيهاب جلال ضمن المرشحين لتدريب الفريق.. والمقاصة يرد 17 دقيقة | الدوري المصري
الأرقام تجيب.. هل انخفض مستوى صلاح في الموسم الحالي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – إدارة الزمالك تطالب بتقرير عن أسباب هزيمة الترجي وتوضيح حول "المشاكل بين اللاعبين" 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر سيدات كرة اليد - الأهلي (18)-(13) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | رياضات أخرى
بيراميدز يشكو مسؤولي ومنظمي نامونجو بسبب "مادة غريبة تسببت في تغيير زيه قبل المباراة" ساعة | الكونفدرالية
اتحاد الكرة بعد اجتماعه مع الأندية: استمرار "الدوري المضغوط" أفضل.. الإلغاء أو المد غير مقبولين ساعة | الدوري المصري
مباشر في الكونفدرالية - نامونجو (0) - (2) بيراميدز.. إصابة محمد حمدي 2 ساعة | الكونفدرالية
جوارديولا: ارتكاب أقل عدد من الأخطاء سيقودنا للفوز بالألقاب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك