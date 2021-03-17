مستشار الزمالك المالي: لست مسؤولا عن الكرة وهذا ما شتت اللاعبين.. والجهاز السابق تعامل بـ "ضعف شخصية"

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 14:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الترجي

أصدر طارق حشيش المستشار المالي للزمالك، بيانا صحفيا، شدد فيه أنه ليس مسؤولا عن كرة القدم، وأن دوره في كل التعاقدات مالي فقط.

وكذلك، كشف حشيش أنه فوجئ تولي المسؤولية بأكثر من 11 عرض لمعظم اللاعبين، وهذه العروض تسببت في تشتيت اللاعبين، وكلهم نفسيا يرفضون اللعب، في الوقت الذي لم يصل فيه عروض لأي لاعب من الفريق المنافس".

وقال حشيش في بيان حصل FilGoal.com على نسخة منه: "أؤكد أن دوري الحالي مع اللجنة مالي فقط وغير مسؤول عن إدارة كرة القدم من قريب أو بعيد".

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وأردف "وإذا كنت أنا المسؤول لرفضت رحيل أي لاعب في فترة القيد خاصة مصطفى محمد وكنت رفضت شراء اي لاعب في الوقت الحالي وهذا رأيي من الناحية المالية وليس الفنية، وإذا اضطررت لإعارة مصطفى محمد كنت سأبيعه هو فقط ولن بدلا من الإعارة كي نستفيد بمقابل الصفقة ونسدد كل مستحقات اللاعبين".

وشدد "دائما أواجه ولا أختفي ولا ألقي اللوم على أحد، واللجنة فوجئت عند تولي المسؤولية بأكثر من 11 عرض لمعظم اللاعبين، وهذه العروض تسببت في تشتيت اللاعبين، وكلهم نفسيا يرفضون اللعب، في الوقت الذي لم يصل فيه عروض لأي لاعب من الفريق المنافس".

وأكد "كنت مسؤولا عن إتمام تعاقد باتريس كارتيرون من النواحي المالية والتفاوضية فقط وذلك ليس كي ألقي مسئولية تعاقده على أحد، وهذه هي الحقيقة، لأني دوري مالي فقط".

وأوضح "الجهاز الفني السابق كانت كل الظروف ضده لكنه تعامل بمنتهى ضعف الشخصية وترك لاعبين مهمين يرحلون بمنتهى السهولة بخلاف اللاعبين الذين يعترضون والذين يغيبون بدون أي عقاب أو حزم ".

واستدرك "الجهاز الحالي وضع خطة فنية مستقبلية بالإمكانيات الموجودة حاليا وأثق في نجاحهم ، والخسارة ليست نهاية الدنيا لكن المهم أن ندعم الفريق ونسانده لأن الآمال لا تزال موجودة. اللجنة الحالية مشكلتي الرئيسية معها التأخير في القرارات المهمة بسبب تقنين كل قرار لكنها أتت وسترحل دون أن يكون هناك اي مخالفة قانونية عليها وهذا حدث غير مسبوق في تاريخ النادي لأنهم كلهم رجال قانون".

وأتم "يتم التجهيز لمشروعات تاريخية ستنقل النادي للعالمية و يتم تجهيزها و دراستها بمعرفة بيوت خبرة عالمية سيحصد ثمارها المجالس القادمة، وانتظروا نادي الزمالك الجديد، واستاد نادي الزمالك، وشركات الزمالك لكرة القدم، وأنا زملكاوي أخدم الزمالك بلا عقد أو مقابل أو أي منصب رسمي".

وكتب الترجي انتصاره الأول في التاريخ على الزمالك في القاهرة بعدما فاز عليه بهدف دون رد مساء الثلاثاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة ويضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط بعدما فاز على تونجيث السنغالي بهدف دون رد.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

الزمالك طارق حشيش
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