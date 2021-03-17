كارتيرون يرد عبر في الجول على تقارير "اشتباك اللاعبين": قلت لهم إنني أتحمل مسؤولية المباراة

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 13:20

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس كارتيرون - أسامة نبيه - الزمالك

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، التقارير التي أشارت إلى اشتباك لاعبي الزمالك معا في غرفة الملابس، عقب الخسارة من الترجي 1-0 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "لم يحدث مطلقا اشتباكات بين اللاعبين في غرفة الملابس، أتفهم أن الإعلام يتحدث بشكل خاطئ عن الزمالك".

وأوضح "بعد المباراة تحدثت مع اللاعبين، بأنني أتحمل مسؤولية المباراة كاملة، وأنهم لم يخطئوا خلال المباراة".

أخبار متعلقة
أمير عبد العزيز يكشف أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. وتواصله معه قبل عودته كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية مؤتمر كارتيرون: إفريقيا تختلف عن الدوري.. لم نكن جاهزين وأمامنا عمل كبير ينتظرنا

وأتم "أخبرتهم بأن علينا أن نعمل بجد في الفترة المقبلة لرفع المستوى البدني والفني للفريق، لإسعاد الجماهير".

وكتب الترجي انتصاره الأول في التاريخ على الزمالك في القاهرة بعدما فاز عليه بهدف دون رد مساء الثلاثاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة ويضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط بعدما فاز على تونجيث السنغالي بهدف دون رد.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

الزمالك الترجي في إفريقيا باتريس كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
أروابارينا: اللاعبون تجاوزوا الارتباك بسبب المادة الغريبة.. وحققنا فوزا هاما 9 دقيقة | إفريقيا
ياسر إبراهيم: حققنا فوزا مستحقا على فيتا كلوب.. ونمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصيلحي لـ في الجول: الدوري سيستمر مضغوطا.. وسنتحمل تكلفة المسحات حرصا على اللاعبين 15 دقيقة | الدوري المصري
رغم أنف "المادة البيضاء".. فاروق يصنع الفارق لـ بيراميدز ويساهم في فوزه أمام نامونجو 32 دقيقة | الكونفدرالية
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: إيهاب جلال ضمن المرشحين لتدريب الفريق.. والمقاصة يرد ساعة | الدوري المصري
الأرقام تجيب.. هل انخفض مستوى صلاح في الموسم الجاري ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – إدارة الزمالك تطالب بتقرير عن أسباب هزيمة الترجي وتوضيح حول "المشاكل بين اللاعبين" ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر سيدات كرة اليد - الأهلي (21)-(15) الزمالك.. متبقي 20 دقيقة 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك