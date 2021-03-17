كارتيرون يرد عبر في الجول على تقارير "اشتباك اللاعبين": قلت لهم إنني أتحمل مسؤولية المباراة

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، التقارير التي أشارت إلى اشتباك لاعبي الزمالك معا في غرفة الملابس، عقب الخسارة من الترجي 1-0 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "لم يحدث مطلقا اشتباكات بين اللاعبين في غرفة الملابس، أتفهم أن الإعلام يتحدث بشكل خاطئ عن الزمالك".

وأوضح "بعد المباراة تحدثت مع اللاعبين، بأنني أتحمل مسؤولية المباراة كاملة، وأنهم لم يخطئوا خلال المباراة".

وأتم "أخبرتهم بأن علينا أن نعمل بجد في الفترة المقبلة لرفع المستوى البدني والفني للفريق، لإسعاد الجماهير".

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وكتب الترجي انتصاره الأول في التاريخ على الزمالك في القاهرة بعدما فاز عليه بهدف دون رد مساء الثلاثاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة ويضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط بعدما فاز على تونجيث السنغالي بهدف دون رد.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.