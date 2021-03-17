موسيماني من الكونغو الديمقراطية إلى جنوب إفريقيا مباشرة.. وموقف الرباعي المحترف

تخلف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن العودة مع بعثة الفريق للقاهرة صباح اليوم، الأربعاء، حيث توجه من الكونغو الديمقراطية إلى بلاده جنوب إفريقيا لقضاء إجازة لعدة أيام .

واستغل موسيماني الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة فيتا كلوب لمدة خمسة أيام، لعدم وجود ارتباطات حالية، وقرر السفر رفقة جهازه المعاون إلي جنوب إفريقيا ـ مسقط رأسهم ـ؛ للاطمئنان على أسرهم، على أن يعود الجهاز الفني للقاهرة مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبالنسبة للمحترفين، فيسافر أليو ديانج إلى مالي، وبدر بانون إلى المغرب، للانضمام إلى منتخبات بلادهما.

أما الكونغولي والتر بواليا فتخلّف عن العودة مع بعثة الأهلي للقاهرة، بعد خوض مباراة فيتا كلوب.

وينضم بواليا لمنتخب بلاده كذلك.

ومن المقرر أن ينتظم بواليا في تدريبات الفريق عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها الأهلي، حيث سيعود الفريق للتدريبات يوم 23 مارس الجاري.

وفي نفس الإطار، حصل جونيور أجايي على إذن للسفر إلى نيجيريا للاطمئنان على أسرته على أن يعود في موعد الانتظام للتدريبات يوم 23 مارس.