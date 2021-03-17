كاراجير: صلاح مثل كين فوت على نفسه الفرصة.. هل يفضل اللعب لسان جيرمان بدلا من ليفربول؟

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 11:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - هاري كين

قال جايمي كاراجير نجم ليفربول السابق إن محمد صلاح جناح فريقه وهاري كين مهاجم توتنام فوتا على أنفسهما فرصة الرحيل في السابق، كما أشار إلى اعتقاده باستمرار الأول مع الحمر. وذلك عبر بودكاست "روبي فاولر".

وصرح كاراجير: "أعتقد أن صلاح سيستمر مع ليفربول للسنوات القليلة المقبلة، إنه في موقف مماثل لهاري كين في اعتقادي".

وواصل "إنهما أفضل مسجلي أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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وأكمل "إنهما في عمر لا يمكن لأحد أن يدفع أموالا كبيرة لأجلهما".

وأردف "أعتقد أنهما فوتا فرصة الرحيل إن كانا يرغبان في ذلك قط، سواء لريال مدريد أو برشلونة، أو كان هاري كين سينضم لمانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي".

واستطرد "بالنسبة لهما فنحن نتحدث عن مبلغ يقترب من 120 مليون جينه إسترليني فما أكثر، لا أعتقد أي أحد سيصرف هذا الكم على لاعبين في مثل هذا العمر".

وأضاف "أعتقد أن الأندية ستفضل دفع 200 مليون جنيه إسترليني بسبب مبابي لأنه سيستمر لوقت أطول، الأمر ذاته لإرلينج هالاند، سيصحلون على المزيد منهما".

وتابع "أعتقد أن الثنائي فوت على نفسه فرصة الرحيل، وبجانب موقف كوفيد والوضع المادي، العملاقان الإسبانيان لا يمكنهما فعل ذلك".

وأتم "ليفربول لن يترك صلاح ينضم لأي فريق آخر في إنجلترا، هل ترغب في اللعب لباريس سان جيرمان بدلا من ليفربول؟ سأكون متفاجئا إن رحل إلى الدوري الفرنسي، أعتقد أن صلاح مستمر هنا".

صلاح يتم عامه الـ29 في شهر يونيو المقبل، ويتم هاري كين عامه الـ28 في شهر يوليو المقبل.

صلاح يحتل المركز الأول في ترتيب هدافي إنجلترا برصيد 17 هدفا، فيما يحتل كين المركز الثاني برصيد 16 هدفا بالتساوي مع برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

في إنجلترا محمد صلاح
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