النقاز: تحدثت مع الشعباني عن نقاط ضعف وقوة الزمالك.. ليست لدي مشاكل مع النادي أو اللاعبين

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 11:16

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

كشف حمدي النقاز ظهير أيمن الترجي عن حديثه مع معين الشعباني المدير الفني عن نقاط قوة وضعف الزمالك.

حمدي النقاز

النادي : الترجي

الترجي

وتغلب الترجي على الزمالك ذهابا وإيابا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليضمن تأهله إلى ربع النهائي بينما تأزم موقف الفريق الأبيض.

وقال النقاز عبر قناة أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا هاما على فريق كبير ومحترم مثل الزمالك، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني".

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وتابع "عدنا بتحقيق ثلاث نقاط مهمة وتركيزنا في المتبقي من البطولة، لدينا مباراتين في المجموعات قبل خوض ربع النهائي".

وكشف النقاز "خضت تجربة سابقة مع الزمالك أشكرهم عليها وليس لدي مشكلة، تحدث معي معين الشعباني عن نقاط ضعف وقوة الفريق".

وأضاف "الشعباني لعب أكثر من مرة مع الزمالك ويعلمهم جيدا وأوضحت له بعض النقاط في الفريق".

وأوضح ظهير الترجي "حصلنا على 6 نقاط من الزمالك كانوا سببا في تصدرنا المجموعة وضمان التأهل لربع النهائي".

واختتم النقاز تصريحاته "لم تحدث أي مشاكل مع لاعبي الزمالك في المباراتين، أحترم الجميع وليست لدي مشاكل مع أي أحد".

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