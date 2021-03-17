مواعيد مباريات الأربعاء 17 مارس 2021.. تشيلسي يواجه أتليتكو وبيراميدز ضد نامونجو

يلعب فريق بيراميدز أمام مضيفه نامونجو التنزاني في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 6".

ويواجه تشيلسي ضيفه أتليتكو مدريد ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وضمن منافسات نفس الدور من دوري أبطال أوروبا، وفي نفس الموعد، يواجه بايرن ميونيخ نظيره لاتسيو، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويستضيف إشبيلية نظيره إلتشي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

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