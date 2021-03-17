زيدان: فينيسيوس يخلق صعوبات لأي مدافع.. وهكذا تعاملت مع غياب كاسيميرو

الأربعاء، 17 مارس 2021 - 00:58

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بمستوى لاعبه فينيسيوس جونيور بعد الانتصار على أتالانتا.

ريال مدريد عبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أتالانتا 3-1 في الإياب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وقال زيزو بعد اللقاء: "أهنئ اللاعبين، قدّمنا مباراة عظيمة منذ البداية حتى النهاية أمام فريق مميز بدنيًا. فرضنا أسلوبنا جيدا دفاعيا وأثناء الاستحواذ على الكرة. أستطيع القول إنها مباراة كاملة".

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وأضاف: "أتالانتا لم يتحصل على فرص، سجلوا في النهاية، ولكنها فرصة وحيدة. سيطرنا جيدا على اللقاء وامتلكنا لاعبين مميزين في الجانب الهجومي، عندما نتحصل على الفرص ونسجلها فهذا رائع".

وأوضح: "غياب كاسيميرو؟ كل لاعب لديه صفاته. عندما يلعب مودريتش وكروس كثنائي ارتكاز يكونان رائعين. ندرك الدور الذي يؤديه كاسيميرو، ولهذا غيّرنا طريقة اللعب".

وأكمل: "ندرك قيمة مودريتش جميعا. لديه 35 عاما لكن لا يمكن ملاحظة ذلك في الملعب".

وأشار: "أنا سعيد لأجل فينيسيوس، هو من تسبب في ركلة الجزاء. بالسرعة التي يمتلكها يمكنه أن يضع أي مدافع في موقف صعب، إنه يحاول دائما، وتسجيل هدف ثانٍ كان مهما للغاية للفريق".

وأتم: "سعيد لهدف أسينسيو، إنه يواصل التدرب واليوم حصل على فرصة الدخول والتسجيل".

وجدد ريال مدريد فوزه على أتالانتا بعد أن هزمه ذهابا في بيرجامو بهدف وحيد، ليفوز 4-1 في مجموع المباراتين.

أهداف ريال مدريد سُجلت بواسطة كريم بنزيمة، وسيرخيو راموس، وماركو أسينسيو. فيما سجّل لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد.

ليعود ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد أن غاب عنه الموسمين الماضيين.

وبات ريال مدريد أول فريق إسباني يتأهل إلى ربع النهائي بعد خروج إشبيلية وبرشلونة، في انتظار تحدد موقف أتليتكو مدريد بمباراته أمام تشيلسي مساء الأربعاء.

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