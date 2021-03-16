مؤتمر الشعباني: الترجي سيخوض مبارياته المتبقية للفوز.. ما حدث الموسم الماضي له دور في انتصارنا

هنأ معين الشعباني المدير الفني للترجي لاعبيه عقب الفوز على الزمالك مؤكدا أن فريقه سيخوض باقي مبارياته في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للفوز بغض النظر عن التأهل بشكل رسمي لربع النهائي.

وخسر الزمالك من الترجي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث الشعباني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا: "انتصار هام في لقاء صعب أمام فريق كبير وأشكر كل اللاعبين".

وواصل "سنلعب كل مبارياتنا المقبلة من أجل الفوز".

وأضاف المدرب التونسي "واجهنا فريقا قويا في رادس وفي القاهرة ولا فرق بين المباراتين، الزمالك يمتلك لاعبين كبار ومهاريين ونحن لعبنا على نقاط قوتنا".

وأردف "أحمد عيد لاعب متميز لكن حمدو الهوني لاعب كبير".

وأكمل الشعباني حديثه "نلعب على الفوز في كل المباريات وفي آخر عامين واجهنا الزمالك خمس مرات وفزنا ثلاث مرات وخسرنا مرتين فقط".

وأتم معين الشعباني حديثه "العامل النفسي عقب إقصائنا من الزمالك الموسم الماضي من الممكن أن يكون له دور في نتيجة مباراة اليوم".

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة وضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.