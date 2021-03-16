العراقي لـ في الجول: نفذت مطالب جماهير المصري.. وأكدت للإدارة تمسكي بالاحتراف

يرى كريم العراقي ظهير أيمن فريق المصري أنه نفذ طلبات جماهير ناديه بتجديد تعاقده مع العملاق البورسعيدي.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

ونجح المصري في تعديل وتمديد تعاقد كريم العراقي لمدة موسمين بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

وقال كريم العراقي عقب تجديد تعاقده لـFilGoal.com: "وقعت على بياض مع المصري واتفقنا على كافة تفاصيل التعاقد وتركت القيمة المالية ليحددها مجلس الإدارة".

وأضاف "لا أرغب في زيادة الخلاف وتم توضيح كافة الأمور خلال جلسة التوقيع".

وأكمل "أتمنى أن يكون احترافي من خلال بوابة المصري وهذا ما أكدته لمجلس الإدارة".

واستمر في تصريحاته "لبيت مطالب جماهير المصري بالتجديد وتوضيح موقفي بالاستمرار مع الفريق ولكني أكدت لإدارة النادي إنني أرغب في الاحتراف، لدي حلم وأسعى لتحقيقه والإدارة وعدتني بذلك".

وأتم تصريحاته "أنا جاهز فنيا وبدنيا للمشاركة مع المصري والمنتخب الأولمبي".