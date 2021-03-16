العراقي لـ في الجول: نفذت مطالب جماهير المصري.. وأكدت للإدارة تمسكي بالاحتراف

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 23:37

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي أثناء تجديد تعاقده مع المصري

يرى كريم العراقي ظهير أيمن فريق المصري أنه نفذ طلبات جماهير ناديه بتجديد تعاقده مع العملاق البورسعيدي.

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري

ونجح المصري في تعديل وتمديد تعاقد كريم العراقي لمدة موسمين بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

وقال كريم العراقي عقب تجديد تعاقده لـFilGoal.com: "وقعت على بياض مع المصري واتفقنا على كافة تفاصيل التعاقد وتركت القيمة المالية ليحددها مجلس الإدارة".

أخبار متعلقة
سيناريوهات تأهل الزمالك - طريق صعب مفتاحه مع الترجي من أجل الصعود هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض انتصار يحدث لأول مرة.. الترجي يتأهل بالفوز على الزمالك ويزيد صعوبة مهمته الإفريقية

وأضاف "لا أرغب في زيادة الخلاف وتم توضيح كافة الأمور خلال جلسة التوقيع".

وأكمل "أتمنى أن يكون احترافي من خلال بوابة المصري وهذا ما أكدته لمجلس الإدارة".

واستمر في تصريحاته "لبيت مطالب جماهير المصري بالتجديد وتوضيح موقفي بالاستمرار مع الفريق ولكني أكدت لإدارة النادي إنني أرغب في الاحتراف، لدي حلم وأسعى لتحقيقه والإدارة وعدتني بذلك".

وأتم تصريحاته "أنا جاهز فنيا وبدنيا للمشاركة مع المصري والمنتخب الأولمبي".

كريم العراقي المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
اسكواش - نور الشربيني تقصي حاملة لقب بلاك بول وتأهل سلمى هاني 10 دقيقة | رياضات أخرى
كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول – صعوبة في لحاق حجازي بمعسكر منتخب مصر.. ومحاولات لضمه 23 دقيقة | المحترفون
مانشستر سيتي يؤمن صعوده بفوز جديد على مونشنجلادباخ 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إلى ربع النهائي.. ريال مدريد يحفظ شرف إسبانيا ويطيح بـ أتالانتا 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر الشعباني: الترجي سيخوض مبارياته المتبقية للفوز.. ما حدث الموسم الماضي له دور في انتصارنا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حجازي يسجل في وداع اتحاد جدة لكأس الملك ساعة | السعودية
العراقي لـ في الجول: نفذت مطالب جماهير المصري.. وأكدت للإدارة تمسكي بالاحتراف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك