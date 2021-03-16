المصري لـ في الجول: نجحنا في تعديل وتجديد تعاقد كريم العراقي

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 22:49

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي أثناء تجديد تعاقده مع المصري

نجح النادي المصري في تجديد تعاقد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق ومنتخب مصر الأولمبي، بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين.

كريم العراقي

النادي : المصري

المصري

وقال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com: "اجتمعنا مع كريم العراقي وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد الجديد".

ومدد المصري تعاقد كريم العراقي لمدة موسمين بعد تعديل التعاقد.

أخبار متعلقة
المصري: تفاجأنا من مطالب العراقي عند التجديد.. ولا يوجد عرض رسمي من الأهلي المصري: لسنا موافقين على شرط العراقي للتجديد.. واستبعاده فني مدير أعمال العراقي: اللاعب هُدد بعدم لعب الأولمبياد.. يدمرون مستقبل شاب خبر في الجول – فشل جلسة المفاوضات بين المصري وكريم العراقي

ليمتد تعاقد العراقي مع المصري حتى نهاية موسم 2023/2024.

واستبعد المصري لاعبه كريم العراقي من المباريات والتدريبات الجماعية في الشهور الماضية بسبب رغبته في عدم تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي.

قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق ويوقع اللاعب على عقده الجديد مع المصري.

المصري كريم العراقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
انتصار يحدث لأول مرة.. الترجي يتأهل بالفوز على الزمالك ويزيد صعوبة مهمته الإفريقية 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مولودية الجزائر يهزم تونجيث ويؤزم موقف الزمالك 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
المصري لـ في الجول: نجحنا في تعديل وتجديد تعاقد كريم العراقي 12 دقيقة | الدوري المصري
استراحة ليلة الأبطال - سيتي (2)-(0) مونشنجلادباخ 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يضاعف مكافآت لاعبيه بعد الفوز على فيتا كلوب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد (1) (0) أتالانتا.. تغيير هجومي للضيوف ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعادل غير مفيد بين طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - محرز يقود الهجوم أمام مونشنجلادباخ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك