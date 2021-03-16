المصري لـ في الجول: نجحنا في تعديل وتجديد تعاقد كريم العراقي

نجح النادي المصري في تجديد تعاقد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق ومنتخب مصر الأولمبي، بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وقال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com: "اجتمعنا مع كريم العراقي وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد الجديد".

ومدد المصري تعاقد كريم العراقي لمدة موسمين بعد تعديل التعاقد.

ليمتد تعاقد العراقي مع المصري حتى نهاية موسم 2023/2024.

واستبعد المصري لاعبه كريم العراقي من المباريات والتدريبات الجماعية في الشهور الماضية بسبب رغبته في عدم تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي.

قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق ويوقع اللاعب على عقده الجديد مع المصري.