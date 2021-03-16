مؤتمر كارتيرون: إفريقيا تختلف عن الدوري.. لم نكن جاهزين وأمامنا عمل كبير ينتظرنا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 23:37

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون - أسامة نبيه - الزمالك

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن المنافسة في الدوري المصري تختلف عن نظيرتها في دوري أبطال إفريقيا مؤكدا أن فريقه لم يكن في أفضل حالة لمواجهة الترجي.

وخسر الزمالك من الترجي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "عند عودتي للفريق وجدت اللاعبين في حالة بدنية سيئة بالإضافة لسوء حالتهم النفسية، أحتاج للعمل معهم بشكل أكبر لعودتهم بشكل أفضل، اللاعبون لم يظهروا بـ50% من مستواهم ضد الترجي".

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وأضاف "سنعمل على استغلال فرصنا في التأهل حتى النهاية وسوف نقاتل".

وأكمل "الفريق اختلف تماما عن ولايتي الأولى معه، وكان من الصعب إجراء تبديلات عشوائية في مباراة صعبة مثل مواجهة الترجي".

وأردف المدرب الفرنسي "عندما دفعت بأشرف بنشرقي كمهاجم فهو لعب في ذلك المركز مع الوداد من قبل وتوج بالبطولة نفسها".

وشدد كارتيرون "لم نكن جاهزين نفسيا أو بدنيا وأمامنا عمل كبير ينتظرنا خلال الفترة المقبلة".

وأتم "مباريات الدوري خادعة ومواجهة الترجي في موقف صعب للفريق لم تكن مواجهة سهلة، من الممكن أن تفوز بالدوري ولكن الأمور تختلف في إفريقيا، والنواحي النفسية والذهنية قادرة على منح اللاعبين قوة كبيرة ستضيف لهم في الملعب".

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة وضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

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