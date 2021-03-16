هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 23:11

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

شن هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق هجوما لاذعا على الفريق الأبيض ولاعبيه عقب الهزيمة من الترجي التونسي بهدف دون رد.

وهُزم الزمالك من الترجي بهدف دون رد في استاد القاهرة اليوم الثلاثاء في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال هيثم فاروق عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الزمالكتم حل مجلس إدارته ولديه مجلس إدارة مؤقت وكل أندية العالم تفاوض لاعبيه، والنقطة المضيئة كان المدير الفني ومن أجل إنهاء تلك النقطة قرروا رحيل المدرب".

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وواصل "لاعبو الزمالك لا يستحقون حتى "هارد لك"، أتمنى أن الأندية التي تفاوض اللاعبين تنجح في مفاوضاتهم ويضموهم".

وأضاف لاعب الزمالك السابق "الترجي لو لم يفز اليوم لكان سيصبح مخطئا أمام أسوأ نسخة من الزمالك، هناك الكثير من اللاعبين ارتدوا "طاقية الإخفاء" في اللقاء، لم أشاهد رد فعل أبدا الكل كان مستسلما استسلام تام".

وتابع ساخرا "سيقول البعض إن كارتيرون لا يتحمل نتيجة المباراة؟ من يتحملها؟ أنا؟".

وشدد هيثم فاوق "ما حدث عدل من ربنا بناء على ما حدث قبل وأثناء المباراة، الترجي كان أفضل بكثير".

وأكمل "البعض سيقول إن هناك أمل وهذا مستحيل، لماذا يفوز الترجي على المولودية؟ سيواجهه في المباراة الأخيرة وهو ضمن الصدارة، الزمالك يحتاج معجزة لن تحدث، ما يحدث في الزمالك هزلي".

وأضاف "هل يضمن مسؤولو الزمالك أن كارتيرون لن يرحل مجددا بعد دفع الشرط الجزائي؟ هل يضمن أي شخص ذلك؟".

وأتم هيثم فاروق حديثه الغاضب " أبناء الزمالك هم من يؤذون الزمالك، لك الله يا زمالك".

بتلك النتيجة وصل رصيد الترجي لعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة وضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

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