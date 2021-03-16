تشكيل مانشستر سيتي - محرز يقود الهجوم أمام مونشنجلادباخ

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 20:55

كتب : FilGoal

رياض محرز

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم الجزائري رياض محرز أساسيا في مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويلعب مانشستر سيتي ضد مونشنجلادباخ في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام في بودابيست عاصمة المجر.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو.

الوسط: إليكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – رودريجو.

الهجوم: فيل فودين – رياض محرز – بيرناردو سيلفا.

وفاز مانشستر سيتي في لقاء الذهاب الذي أقيم في ألمانيا بثنائية دون رد.

وتقام مباراة الإياب في المجر بسبب الإجراءات الاحترازية وقواعد السفر الخاصة بإنجلترا.

مانشستر سيتي مونشنجلادباخ دوري أبطال أوروبا
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