تشكيل مانشستر سيتي - محرز يقود الهجوم أمام مونشنجلادباخ

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم الجزائري رياض محرز أساسيا في مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويلعب مانشستر سيتي ضد مونشنجلادباخ في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام في بودابيست عاصمة المجر.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو.

الوسط: إليكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – رودريجو.

الهجوم: فيل فودين – رياض محرز – بيرناردو سيلفا.

وفاز مانشستر سيتي في لقاء الذهاب الذي أقيم في ألمانيا بثنائية دون رد.

وتقام مباراة الإياب في المجر بسبب الإجراءات الاحترازية وقواعد السفر الخاصة بإنجلترا.