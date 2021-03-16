انتهت في إفريقيا – الزمالك (0) - (1) الترجي.. انتصار الفريق التونسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والترجي التونسي التي تقام في استاد القاهرة في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بانتصار الترجي بهدف دون رد.

ق90+2: تبديل ثالث للترجي بمشاركة محمد أمين بن حميدة بدلا من حمدو الهوني.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: شارك طه ياسين الخنيسي بدلا من عبد الباسط خالد.

ق78: تبديل أول للترجي بمشاركة أنيس البدري بدلا من ويليام توجوي.

ق73: هدف أول للترجي عن طريق حمدو الهوني بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

ق68: التبديل الثاني للزمالك بمشاركة شيكابالا بدلا من أحمد عيد.

ق50: أخطر فرص الزمالك في اللقاء حتى الآن، بنشرقي سدد كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها فاروق بن مصطفى حارس الترجي.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل أول للزمالك بين شوطي المباراة بمشاركة إمام عاشور بدلا من أسامة فيصل.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق42: جنش ينقذ الزمالك من فرصة هدف محقق بعد تسديدة من حمدو الهوني.

ق30: مازالت المباراة بلا فرص خطيرة على كلا المرمايين حتى الآن.

ق15: استمرار التعادل السلبي وغياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.