انتهت مجموعة الزمالك - مولودية الجزائر (1)-(0) تونجيث.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

إحماء مولودية الجزائر قبل لقاء الزمالك

يستضيف مولودية الجزائر فريق تونجيث السنغالي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يقع الفريقان في المجموعة التي تضم كلا من الزمالك والترجي التونسي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن الترجي المتصدر، أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل تونجيث الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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نهاية المباراة

ق60 التقدم لمولودية الجزائر مستمر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ترتيب المجموعة حتى الآن (المولودية 8 - الترجي 8 - الزمالك 3 - تونجيث 1)

ق26 هدف لـ مهدي بن علجية يسجل التقدم لمولودية الجزائر

ق20 التعادل لا يزال سلبيا

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا مولودية الجزائر الزمالك الترجي تونجيث
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