بترو أتليتكو يقترب من الوداع.. وتأهل الوداد إلى ربع النهائي

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

تأهل الوداد المغربي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله اليوم الثلاثاء سلبيا بدون أهداف مع هوريا كوناكري الغيني.

وحل الوداد ضيفا على هوريا في ملعب لانسانا كونتي لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثالثة.

وكان الوداد فاز بهدفين دون رد في المباراة السابقة.

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وفي الوقت ذاته تعادل بترو أتليتكو الأنجولي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي سلبيا بدون أهداف.

ولم يستطع الفريق الأنجولي الثأر في ملعبه 11 نوفمبر من الهزيمة التي تعرض لها قبل أسبوعين في جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.

بتلك النتائج يتصدر الوداد المجموعة بعشرة نقاط وبفارق خمس نقاط عن ملاحقيه هوريا وكايزر تشيفز.

ولكن فارق الأهداف يجعل الفريق الغيني يحتل المركز الثاني.

فيما يأتي بترو أتليتكو في المركز الرابع بنقطة وحيدة فقط.

في إفريقيا الوداد بترو أتليتكو هوريا كايزر تشيفز
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