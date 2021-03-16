في الدرجة الثالثة - إلغاء مباراة بسبب تأخر الحكم.. "والتعدي عليه"

أُلغيت مباراة البدرشين والقومي في دوري الدرجة الثالثة المصري، بسبب تأخر وصول حكم الساحة.

المباراة التي شهدت وصولا متأخرا لحكم الساحة، ومع تواجد فريق البدرشين فقط في أرضية الملعب، أطلق الحكم صافرته معلنا إلغائها، فما كواليس قراره وكيف تعامل كل فريقه مع الموقف؟

FilGoal.com تواصل مع محمود باهي مدير الكرة في نادي القومي، الذي شرح سبب رفض فريقه إقامة المباراة.

وقال باهي: "موعد المباراة كان الساعة 2:45 مساءً، وانتظرنا الحكم أحمد عيد لكنه تأخر كثيرا، فقام الحكم المساعد بالاستعداد لقيادة المباراة بالساعة 3:30 مساءً".

وأضاف: "لكن الحكم المساعد تأخر في بدء المباراة أيضا، ثم وصل حكم الساحة في الساعة الرابعة ليبدأ المباراة".

وتابع: "الحكم فوجئ بمسؤولي الملعب يطالبونه بتسليم الملعب الساعة الخامسة".

وواصل: "البدرشين كانوا رافضين إقامة المباراة، لكن بعد وصول الحكم وعلمهم برفضنا إقامتها، وافقوا على إقامتها".

وأكمل: "تأخير الحكم قد يؤدي إلى عدم استعداده بدنيا ونفسيا وذهنيا، رفضنا نابع من قلقنا عليه أيضا، لا نعرف سبب تأخيره ولسنا متأكدين إن كان سيقدر على إدارة اللقاء".

وأوضح: "الحلول المطروحة كانت تحكيم حكم مساعد أو حكم من منطقة قريبة".

وأشار: "اللاعبون بدأوا الإحماء الساعة الثانية ثم انتظروا طويلا، هذا قد يؤثر عليهم بدنيا أو يعرضهم لإصابات".

وكشف: "سنقدّم مذكرة لاتحاد الكرة ولمنطقة الكرة بالواقعة ورفض خوض المباراة بسبب تأخر الحكم وحفاظا عليه وعلى اللاعبين".

وأتم: "لم نكن نمانع إقامة المباراة لو لُعبت في الوقت المحدد بإدارة الحكم المساعد".

كما تحوّل FilGoal.com للتواصل مع مدحت مهدي مدرب عام البدرشين الذي صرّح: "وصلنا الملعب الساعة 1:15 مساءً وقمنا بالتسخين مرتين نظرا لتأخر وصول حكم الساحة".

وأضاف: "الحكم وصل الساعة 3:15 في وجود المساعدين وقاموا بمراجعة كارنيهات الفريقين".

وأكمل: "فريق القومي رفض إقامة المباراة، والحكم أخبرنا أننا لو لم ننزل الملعب فسيقوم باحتساب المباراة لصالح القومي، ولذا نزلنا الملعب".

وتابع: "أحد مسؤولي الملعب طالبنا بالخروج، فأخبرناه أننا سنخرج بعد قرار الحكم باحتساب المباراة لصالحنا، بعدها أطلق الحكم صافرة النهاية".

وواصل: "لحظتها هرول لاعبو القومي نحوه وقالوا له: لماذا تطلب صافرة النهاية ونحن خارج الملعب؟ وقام بالتعدي على الحكم، فقمت بإبعاد لاعبي فريقي والخروج من الملعب".

وأتم: "نحن نتكلف مصاريف في المباراة وليس لنا علاقة، يهمنا فقط الثلاث نقاط من هذه المباراة فهي حقنا".