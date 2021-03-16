تشكيل الترجي - بطل تونس يدفع بالقوة الضاربة أمام الزمالك

دفع معين الشعباني المدير الفني للترجي بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة الزمالك.

ويلعب الترجي ضد الزمالك في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وعاد معين الشعباني للاعتماد على كل نجوم فريقه الأساسيين من البداية بعدما أراحهم في مواجهة النجم الساحلي السابقة في الدوري التونسي.

وجاء تشكيل الترجي كالآتي:

المرمى: فاروق بن مصطفى.

الدفاع: حمدي النقاز – محمد علي اليعقوبي – عبد القادر بدران – إلياس شتي.

الوسط: محمد علي بن رمضان – فوسيتي كوليبالي – عبد الرؤوف بن غيث.

الهجوم: ويليام توجوي – خالد عبد الباسط – حمدو الهوني.

وكان الترجي فاز في المباراة السابقة على الزمالك بثلاثية مقابل هدف في رادس.