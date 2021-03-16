صنداونز يضمن صدارة مجموعته.. وتأزم موقف مازيمبي

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

ماميلودي صنداونز - مازيمبي

ضمن ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، مستفيدا من فوزه على ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بهدف وحيد في ملعب لوفتوس فيرسيفيلد.

يأتي ذلك بعد أن تأهل صنداونز إلى ربع النهائي رسميا بعد تعادل الهلال السوداني أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف اليوم الثلاثاء.

ورفع صنداونز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول من 4 انتصارات، فيما تجمّد رصيد مازيمبي عند نقطتين في المركز الرابع –الأخير-.

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بينما يحتل الهلال وشباب بلوزداد المركزين الثاني والثالث بثلاث نقاط.

وجدد صنداونز انتصاره على مازيمبي بعد أن قهره في مباراة تاريخية بالجولة الماضية.

وسجّل ليبوهانج مابوي هدف صنداونز الوحيد في الدقيقة 28، ليتأهل بفريقه على صدارة المجموعة الثانية.

ويعد صنداونز واحد من فريقين فقط ضمنا تأهلهما إلى ربع النهائي حتى اللحظة، والآخر هو الوداد البيضاوي المغربي.

وكان صنداونز قد أوقف سلسلة اللا هزيمة الطويلة لـ مازيمبي في ملعبه التي امتدت لـ 74 مباراة.

صنداونز في إفريقيا مازيمبي
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