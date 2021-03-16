النني يختار صلاح أفضل لاعب في إفريقيا بعد منافسة شرسة مع العمالقة

احتار محمد النني لاعب خط وسط أرسنال زميله في منتخب مصر محمد صلاح كأفضل لاعب في إفريقيا وذلك عقب منافسة شرسة مع عالمقة القارة.

وحل النني ضيفا على قناة ناديه الرسمية عبر موقع "يوتيوب" وكانت الحلقة تدور حول أفضل لاعب في تاريخ إفريقيا والبداية من ربع النهائي.

يلقي مقدم الحوار أسماء اللاعبين المتنافسين ويختار النني الأفضل الذي يريده أن يتأهل إلى نصف النهائي وهكذا.

ربع النهائي الأول

صامويل إيتو أم رياض محرز؟

سأختار إيتو.

ربع النهائي الثاني

يايا توريه أم فريدريك كانوتيه؟

أحب يايا توريه وشاهدته كثيرا أحب مهاراته وشخصيته ويستطيع صناعة الفارق.

ربع النهائي الثالث

محمد صلاح أم ساديو ماني؟

صلاح، سأختار صلاح بالطبع

محمد صلاح أسطورة الآن في مصر وهو مازال يلعب.

أعرف أننا نصف اللاعبين بالأساطير عقب نهاية مسيرتهم، لكن إذا كانوا مازالوا يلعبون والناس ينظرون إليك كأسطورة فهذا شيء كبير، هو شخص رائع.

ربع النهائي الرابع

ديديه دروجبا أم الحاجي ضيوف؟

عندما كنت صغيرا شاهدت السنغال بسبب ضيوف كان جيدا جدا ولديه إمكانيات رائع لكن دروجبا لاعب لا يصدق، سأختار دروجبا

نصف النهائي الأول

صامويل إيتو أم يايا توريه؟

سأختار يايا توريه

نصف النهائي الثاني

ديديه دروجبا أم صلاح؟

بالطبع سأختار صلاح

النهائي

يايا توريه أم صلاح؟

يايا توريه لأنه لاعب خط وسط أعرف ما يفعله وأعرف أنه مختلف لأنه أصعب من كونه كمهاجم لأن المهاجمين يحظون بالفرص طوال الوقت فيما يقوم لاعبو الوسط بالعديد من الأمور لكنني بالطبع سأختار محمد صلاح.

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