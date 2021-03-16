تشكيل الزمالك - أسامة فيصل يقود الهجوم أمام الترجي.. شيكابالا وعبد الشافي على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 19:44

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في سيراميكا كليوباترا

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه أمام الترجي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقود أسامة فيصل هجوم الزمالك ويتواجد محمود جنش في حراسة المرمى.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

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حراسة المرمى: جنش

الدفاع: أحمد عيد - محمود الونش - محمود علاء - عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - أحمد زيزو

الهجوم: أسامة فيصل

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وإمام عاشور وحسام أشرف ومحمد عبد الغني ومحمود شيكابالا وحسام أشرف وحميد أحداد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين بينما الترجي في الصدارة برصيد 7 نقاط.

ويلعب في نفس التوقيت فريق مولودية الجزائر أمام تونجيث السنغالي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 5 نقاط بينما يتذيل تونجيث الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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