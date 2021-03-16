موتسيبي: كأس أمم إفريقيا يجب أن تقام كل عامين كما هي

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 19:25

كتب : محمد عبد العظيم

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قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إن كأس أمم إفريقيا يجب أن تستمر بنظامها الحالي حيث تقام كل عامين.

جاء ذلك خلال لقاء موتسيبي مع الصحفيين اليوم الثلاثاء في بلده جنوب إفريقيا في أول لقاء رسمي له عقب انتخابه رئيس للاتحاد الإفريقي.

وبسؤاله عن متى تقام كأس أمم إفريقيا وهل يتغير النظام أجاب "يجب أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا كل عامين كما هي ولكننا لم نغلق باب المناقشة مع شركائنا".

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وكشف موتسيبي عن نيته زيارة الـ54 دولة الأعضاء بالاتحاد الإفريقي خلال تسعة لـ12 شهرا مقبلين لمناقشة بعض الأمور الهامة.

وشدد موتسيبي "لن أكون رئيسا لمنظمة لن تحقق تقدما ملمومسا وعمليا يمكون الوصول إليه خلال أربع سنوات".

وأكمل "يجب أن نتفائل ونثق في النجاح في أكبر منظمة قارية".

وتابع "كان علي اختيار خمسة نواب للرئيس لأول مرة في تاريخ كاف، لدينا نائب يتحدث الإنجليزية وآخر يتحدث الفرنسية بالإضافة لأنه لم يكن لدينا نائب رئيس سيدة من قبل، أردنا أن يكون لدينا قادرة من جميع أنحاء القارة لنشعرهم بالاهتمام".

ويعد النائب الأول لموتسيبي هو أوجوسيتين سينجور يليه أحمد ولد يحيى ثم سليمان وابيري ثم سيدو مبومبو نجويا وأخيرا السيدة كانيزات إبراهيم.

كأس أمم إفريقيا موتسيبي كاف
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