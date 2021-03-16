برشلونة في أزمة؟ لابورتا على بُعد ساعات من فقدان منصب الرئيس

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 18:59

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

يعيش نادي برشلونة ساعات مصيرية، بسبب تأخر جوان لابورتا رئيس المُنتخَب في تقديم ضمانات مالية كافية.

تقارير إسبانية عديدة ذكرت أن لابورتا لم ينجح في تقديم مستندات بالضمان المالي لـ 124,6 ملايين يورو حتى اللحظة، حتى يتسلّم منصبه رسميا كرئيس للنادي.

لابورتا الذي فاز في انتخابات 7 مارس الماضي، كان أمامه 10 أيام لتقديم ضمانات مالية بقيمة 15% من ميزانية النادي البالغة.

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وبالتالي، إذا لم تتلق رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تلك الضمانات بحلول صباح الأربعاء، سيتم تشكيل لجنة مؤقتة جديدة لإدارة النادي وإقامة انتخابات أخرى.

لابورتا سُئل صباح اليوم من مراسل محطة Gol الإسبانية عما إذا كان يملك الضمانات المالية، فأجاب: "نعم، نعم"... رغم ذلك، الليجا لم تتلق أي وثائق حتى اللحظة.

هذه المادة الموجودة في لوائح برشلونة، لم تشكّل أي مشكلة للرؤساء المنتخبين في السابق، لكن الوضع الاقتصادي المتأزم للنادي يصعّب الوضع وفقا لمنصة ذا أثليتك.

ويُعتقَد أن انسحاب جاومي جيرو واعتذاره عن عدم تولي منصب نائب رئيس النادي للشؤون الاقتصادية قد كان ضربة عنيفة لمشروع لابورتا.

جيرو المدير السابق لبنك كايشا، كان الرجل الأهم والأكثر قوة في حملة لابورتا الانتخابية، لكنه اعتذر عن تولي المنصب يوم السبت الماضي بحجة عدم تفرغه.

صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ذكرت أن لابورتا يحاول حاليا توفير ضمانات بمبلغ 70 مليون يورو من أصل 124,6 ملايين يورو، إذ لم يوفر وإدارته إلا 50 مليونا فقط حتى اللحظة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن لابورتا يسابق الزمن باجتماعه في أحد المطاعم من مسؤولي مجموعة Audax لإخراجه من هذا المأزق.

صحيفة "سبورت" من جانبها ذكرت أن لابورتا تدبر أمر الضمانات بالفعل بعد اتفاقه مع Audax، في انتظار أن ينجح لابورتا في توثيق ذلك برابطة الدوري.

لابورتا برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
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