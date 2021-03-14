ضربة قوية لـ لابورتا بعد اعتذار ذراعه الاقتصادي عن تولي منصب النائب في برشلونة

الأحد، 14 مارس 2021 - 01:00

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - جيرو - برشلونة

تلقى جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، ضربة قوية بعد اعتذار جاومي جيرو عن شغل منصب نائبه.

وأعلن جيرو عن اعتذاره عن شغل منصب نائب رئيس برشلونة للشئون الاقتصادية لأسباب شخصية تتعلق بتواجده شبه الدائم في لندن مما يجعل غير متفرغ بالكامل للمنصب.

وشكّل جيرو حجر أساس في الحملة الانتخابية لـ لابورتا، إذ أسس عليه خطته الاقتصادية المُعقّدة لإخراج برشلونة من ديونه.

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ووضع لابورتا ثقة كبيرة في جيرو لدرجة أنه وكله للظهور في المناظرات الاقتصادية أمام المرشحين الآخرين: فيكتور فونت وتوني فرييشا.

وتبلغ ديون برشلونة 1173 مليون يورو، أغلبها مديونات لأندية أخرى تحتاج سيولة مادية كبيرة لسدادها.

وعاد لابورتا لرئاسة برشلونة في ولاية ثانية بعد رحيله عن رئاسة النادي في 2010.

جوان لابورتا برشلونة
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