العامري فاروق: الخطيب كان يتابع الأهلي لحظة بلحظة في الكونغو

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 18:46

كتب : حسام نور الدين

الخطيب ولاعبي الأهلي

أبدى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي خارج ملعبه على حساب فيتا كلوب، بثلاثية نظيفة.

وقال العامري في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي إن لقاء محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين ورسالته لهم قبل السفر إلى الكونغو، كان له عامل السحر ورفع من معنوياتهم ودفعهم لبذل أقصى ما لديهم وهو ما تجلى في المباراة أمام فيتا كلوب.

وأكد رئيس بعثة الأهلي في الكونغو أن الخطيب كان يتابع البعثة لحظة بلحظة باهتمام كبير وكان يطمئن على اللاعبين بشكل مستمر، في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها مع الفريق على كل المستويات.

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ووجه العامري فاروق التهنئة لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي بهذا الفوز وأشاد بأداء الفريق طوال المباراة، مؤكدا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وأنجزوا ما وعدوا به قبل السفر إلى الكونغو.

وقال العامري فاروق إن ظروف المباراة كانت صعبة للغاية، خاصة أرضية الملعب، إلا أن لاعبي الأهلي أثبتوا أنهم رجال، ودائما ما ينجحون في مواجهة مثل هذه الظروف القاسية.

واختتم العامري فاروق تصريحاته مؤكدا أن الأهلي لديه هدف واحد وهو الفوز بالبطولة الإفريقية العاشرة هذا الموسم، مشيرا إلى أن القادم سيكون أفضل بفضل تكاتف الجميع داخل منظومة الأهلي.

الأهلي فيتا كلوب العامري فاروق
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