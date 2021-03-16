انتهت في الدوري - طلائع الجيش (1)-(1) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يستضيف طلائع الجيش فريق الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق60 التعادل يسيطر على اللقاء وسط محاولات من الفريقين

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21 جوووول رائع من عمرو جمال من ركلة حرة

ق14 جووووول فخر الدين بن يوسف يسجل رأسية رائعة بعد خروج خاطئ من محمد بسام

انطلاق المباراة

الدوري المصري الإسماعيلي طلائع الجيش
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