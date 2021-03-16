عبد الحفيظ: يجب أن تظهر شخصية الأهلي رغم الغيابات.. جودة أرضية الملعب سيئة

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، حالة أرضية ملعب الشهداء في كنشاسا بعد انتصار فريقه على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون رد.

الأهلي عاد بفوز ثمين من أرض فيتا كلوب بثلاثية في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ بعد اللقاء عبر قناة ناديه: "المشوار ليس سهلا، ونحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف رغم تسيدنا الكامل لمباراة الذهاب وإهدارنا كم هائل من الفرص، لو لُعبت تلك المباراة مليار مرة سنفوز بها، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "كنا نشعر بالتركيز الهائل للاعبين قبل مباراة اليوم من خلال نبرة حديثهم وأسلوب كلامهم".

وتابع: "دوري أبطال إفريقيا هي أهم وأقوى بطولة في القارة، وبالتالي أتمنى أن نلعب في ملاعب مختلفة عن تلك حتى نرى مستوى فنيا جيدا".

وواصل: "أرضية هذا الملعب لم تتغير منذ 2005 وجودتها سيئة، نلعب على تراب، الحمد لله أن درجة الحرارة لم تكن مرتفعة لأن ذلك كان ليؤثر على اللاعبين أكثر".

وأكمل: "هي مباراة ومرت ضمن مرحلة المجموعات، ليست النهائي وليست المؤدية إلى النهائي، بل مجرد خطوة".

وتغلب الأهلي على فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، وافتتح محمد شريف التسجيل في الدقيقة 6 قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الثاني في الدقيقة 19 واختتم طاهر طاهر أهداف اللقاء في الدقيقة 78.

وأوضح: "يجب أن تظهر شخصية وهوية الفريق حتى لو غاب عنصر أو اثنين أو ثلاثة".

وكشف" "صلاح محسن شعر بألم في العضلة الأمامية بتدريب يوم أمس".

وأتم تصريحاته: "كانت مباراة مهمة للغاية لأنهم لو انتصروا لتفوقوا علينا في النقاط وفي المواجهات المباشرة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني صاحب الـ 10 نقاط.

ويتبقى للأهلي مباراتان أمام كل من المريخ في السودان وأخيرا سيمبا في القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراتين من أجل التأهل كمتصدر المجموعة.