وائل جمعة: الأهلي تعلم من درس سيمبا ضد فيتا.. ولا نحاسب موسيماني بشكل منفرد

أشاد وائل جمعة مدافع وقائد الأهلي السابق بفريقه بعد الانتصار الكبير الذي حققه على فيتا كلوب الكونغولي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على مضيفه فيتا كلوب بثلاثية دون رد في كينشاسا بالكونغو بثلاثية دون رد في رابع جولات دوري الأبطال لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث وائل جمعة عقب المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "أبارك للاعبين الذين أظهروا شخصية الأهلي وأبارك لموسيماني وجهازه الفني".

وواصل "مباراة سيمبا كانت درس للأهلي استغله الفريق اليوم وأظهر الشخصية الحقيقية للأهلي واللعب بشجاعة وفرض أسلوبه وشخصيته منذ بداية اللقاء".

وأكمل اللاعب الملقب بالصخرة "أهم شيء فرض شخصية الأهلي منذ بداية اللقاء، الاختيارات في التشكيل وتوقيت التغييرات كان مثاليا، كل لاعب نفذ المطلوب منه حتى البدلاء، انتصار مثالي ومباراة قد تدفع الأهلي لتصدر المجموعة".

وعن رأيه في أداء المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني مع الفريق حتى الآن قال وائل جمعة: "موسيماني مازال يتعرف على الأهلي المباراة الوحيدة التي ألومه عليها كانت ضد سيمبا".

وتابع "في المباراة السابقة ضد فيتا كلوب الأهلي أهدر الكثير من الفرص ولا نستطيع لوم موسيماني على ما حدث بل نلوم اللاعبين، المدرب يصل باللاعبين لمرمى الخصم وهم عليهم إنهاء الفرص".

وأكمل وائل جمعة "30 مباراة لموسيماني مع الأهلي لم يخسر سوى مباراتين، إجمالا لن أحاسب موسيماني على كل مباراة هو يسير بشكل جيد وحقق كل الأهداف".

وأتم "يتعرض الفريق لإصابات كثيرة وعدم ثبات مستوى بعض اللاعبين وكل هذه صعوبات تواجهه وهو يحاول التغلب عليها".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سيمبا التنزاني المتصدر.