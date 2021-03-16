"ارتكبت الكثير من الأخطاء".. هوندا ينضم إلى النادي العاشر في مسيرته

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

كيسوكي هوندا - نيفيتشي باكو الأذربيجاني

يواصل الياباني كيسوكي هوندا رحلته حول العالم مع كرة القدم، إذ وقّع لنادي نيفيتشي باكو الأذربيجاني.

كيسوكي هوندا

النادي : فيتيس

ليصبح نيفيتشي باكو النادي العاشر في مسيرة الياباني خلال 5 قارات.

ولعب هوندا في اليابان وروسيا وإيطاليا وأستراليا والمكسيك وهولندا والبرازيل، ويعد أول ياباني يسجل في 3 نسخ من كأس العالم.

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هوندا وقّع على عقود انتقاله لنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وكان هوندا قد انضم إلى بورتميونينسي البرتغالي لكنه فسخ تعاقده بعد 5 أيام فقط الشهر الماضي. (طالع التفاصيل)

هوندا تحدث عن انتقاله لصفوف الفريق الأذربيجاني قائلا: "لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء والهفوات، هذا سبب تواجدي هنا".

وأضاف "الكثير يسألني لماذا لم أعد للعب في اليابان؟ لكنني هذا لم يعد مثيرا بالنسبة، ربما أكون شخصا غريب الأطوار، هذا أنا، أحب التحدي".

ويؤمن هوندا بقدرته على المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل بقميص الساموراي: "لا شيء مستحيل، لكن الموقف ليس سهلا بالنسبة لي".

وأوضح "أريد أن أُظهر لمدرب المنتخب الوطني أنني ألعب بشكل جيد هنا، لدي الطموح للظهور بشكل طيب، واعتقد أن هذا ممكنا".

وأتم "لم أتوقع عندما بدأت لعب كرة القدم أنني سألعب في 8 دول مختلفة، لكن الآن، لأكون أمينا، أريد حقا اللعب في دول أكثر".

النادي الأذربيجاني يعد الأكثر حصدا للقب الدوري في البلاد برصيد 8 ألقاب متساويا مع كاراباخ.

ويعد أفضل إنجاز في تاريخ النادي أوروبيا هو الوصول لدور المجموعات للدوري الأوروبي موسم 2012-13، ووصافة كأس الإنترتوتو في 2008.

صانع الألعاب الياباني الأعسر (34 عاما) بدأ مسيرته مع ناجويا جرامبوس، قبل أن ينتقل إلى أوروبا من بوابة فينلو الهولندي، ومنه إلى سسكا موسكو الروسي الذي شهد أبرز فترات تألقه بين 2010 و2013.

الخطوة الكبرى في مسيرة هوندا جاءت عندما انتقل إلى ميلان وارتدى القميص رقم 10، قبل أن يرحل عنه في 2017 صوب باتشوكا المكسيكي.

لاحقا لعب هوندا في ميلبورن فيكتوري الأسترالي، وفيتيسه الهولندي، وبوتافوجو البرازيلي، قبل أن يحط الرحال في بورتيمونينسي البرتغالي.

ويمتلك هوندا 98 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان، سجّل خلالها 37 هدفا، وشارك في كأس العالم 2010 و2014 و2018، كما ساهم في تتويج محاربي السامواري بكأس آسيا 2011.

كيسوكي هوندا باكو الأذربيجاني
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