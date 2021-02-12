تقرير: بعد 5 أيام من انضمامه.. هوندا يفسخ تعاقده مع بورتيمونينسي

توصل كيسوكي هوندا لاتفاق مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي لفسخ التعاقد بعد 5 أيام من توقيع العقد.

كيسوكي هوندا النادي : فيتيس بورتيمونينسي

وبحسب موقع " Maisfutebol" فأن الياباني قرر الرحيل بسبب مشكلة أدت إلى عدم قيده في صفوف الفريق بالدوري البرتغالي.

وأغلق سوق الانتقالات الدوري البرتغالي في الأول من فبراير، وأعلن نادي بورتيمونينسي ضم الياباني في السادس من فبراير كونه لاعبا مجانيا.

ووفقا لقوانين الدوري البرتغالي، "من أجل التسجيل بعد انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، كان يجب أن يكون بلا فريق منذ أكتوبر".

وكان هوندا قد فسخ تعاقده مع بوتافوجو البرازيلي في ديسمبر الماضي، خاض خلالها 27 مباراة وسجل 3 أهداف

التقرير أضاف أن الخطأ يقع على الوكيل اللاعب الياباني ونظرا لأنه لن يتكمن من المشاركة حتى الموسم المقبل، قرر هوندا إنهاء تعاقده مع النادي البرتغالي.

هوندا (34 عاما) يمتلك العديد من التجارب الكروية في قارات مختلفة حول العالم.

صانع الألعاب الياباني الأعسر بدأ مسيرته مع ناجويا جرامبوس، قبل أن ينتقل إلى أوروبا من بوابة فينلو الهولندي، ومنه إلى سسكا موسكو الروسي الذي شهد أبرز فترات تألقه بين 2010 و2013.

الخطوة الكبرى في مسيرة هوندا جاءت عندما انتقل إلى ميلان وارتدى القميص رقم 10، قبل أن يرحل عنه في 2017 صوب باتشوكا المكسيكي.

لاحقا لعب هوندا في ميلبورن فيكتوري الأسترالي، وفيتيسه الهولندي، وبوتافوجو البرازيلي، قبل أن يحط الرحال في بورتيمونينسي البرتغالي.

ويمتلك هوندا 98 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان، سجّل خلالها 37 هدفا، وشارك في كأس العالم 2010 و2014 و2018، كما ساهم في تتويج محاربي السامواري بكأس آسيا 2011.

ويضم بورتيمونينسي في صفوفه لاعبين يابانيين آخرين، هما حارس المرمى كوسوكي ناكامورا، والمدافع كوكي أنزاي.

ويحتل بورتيمونينسي المركز 15 في الدوري البرتغالي برصيد 16 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط المباشر.