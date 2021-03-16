كلوب: جوتا لاعب من طراز فريد

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مهاجمه ديوجو جوتا باللاعب الفريد من نوعه.بعدما قاد الحمر للفوز على ولفرهامبتون.

وعاد ليفربول إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفضل الهدف الذي سجله ديوجو جوتا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لمباراة الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ديوجو جوتا لاعب من طراز فريد".

وأضاف "لا يجب أن ننتظر منه تقديم أدائه المعهود مباشرة بعد العودة من إصابة أبعدته عن الملاعب لثلاثة أشهر أو ربما أكثر من ذلك قليلًا".

وأكمل المدرب الألماني "هذا شيء نادر الحدوث، ولكنه بالفعل ظهر بمستوى رائع منذ عودته".

وتابع "هذا يساعدنا كثيرًا، وكان من الرائع أن يسجل هدف المباراة الوحيد، والذي جاء في توقيت مثالي".



















ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 46 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 35 في المركز الـ13.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.