بيراميدز يكشف إصابة دييجو رولان ومدة غيابه

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز سبب استبعاد الأوروجوياني دييجو رولان من قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نامونجو التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح المنيري السبب قائلا عبر المركز الإعلامي للنادي: "الأوروجوياني خرج مصابا في مباراة العبور بكأس مصر قبل السفر إلى تنزانيا، وخضع لأشعة على الفوز بأحد المراكز الطبية أثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية".

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وشدد الطبيب على أن اللاعب يخضع حاليا في القاهرة لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل يستمر لمدة أسبوعين منذ الإصابة على أمل تجهيزه للمشاركة في أقرب وقت ممكن.

لاعب بيراميدز المُعار من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، سجل 3 أهداف في 7 مباريات بقميص بيراميدز منذ انضمامه في يناير.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي.

فيما يأتي نامونجو ثالثا بدون أي نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه نكانا.

دييجو رولان بيراميدز في الكونفدرالية
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