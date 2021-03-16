تشكيل منافس الأهلي - فيتا كلوب يجري تبديلا وحيدا عن المباراة السابقة

أجرى فلوران إيبنجي مدرب فيتا كلوب تبديل وحيد في تشكيله لمواجهة الأهلي عن التشكيل الذي خاض به مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا في الثالثة عصرا.

وقرر إيبنجي الدفع بـ فيتسون مايلي ليبدأ عوضا عن عبيد. موكوكياني الذي بدأ خلال المواجهة السابقة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا

الدفاع: جوما شاباني – عثمان واتارا – وانجو مبامبو – أميست لوزولو سيتا

الوسط: أميدي مساسي – ميرفيل كيكاسا وامبا – زيمانجا سوزي

الهجوم: ماكابي ليليبو "جلودي" – فيستون مايلي – ريكي تولينجي