انتهت في إفريقيا - فيتا كلوب (0) - (3) الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي والأهلي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

د.87 خطيييرة، رأسية من إريك كابوي مرت بسلام من أعلى عارضة مرمى محمد الشناوي.

د78 جووول طاهر محمد طاهر بعد بينية وصلت إلى والتر بواليا الذي يرسلها من داخل منطقة الجزاء تمريرة أرضية بجانبه إلى طاهر الذي سجل في الشباك.

د.75 خروج جونيور أجايي وأفشة ومشاركة حمدي فتحي وحسين الشحات.

د.69 خروج أيمن أشرف ومشاركة أحمد رمضان بيكهام بعد سقوط الأول مصابا مرتين.

د.62 خروج مروان محسن ومشاركة بواليا.

د.53 خطيييرة، فرصة أخرى من جهة سيتا الذي انطلق لكن محمد هاني أبعد الكرة، لتصل إلى ريكي تولينجي الذي يسدد بقوة كبيرة لكن الكرة تمر بسلام بجوار قائم الشناوي.

د.50 خطيييرة، سيتا مدافع فيتا كلوب ينطلق ويخترق منطقة جزاء الأهلي ويسدد كرة صاروخية لكن العارضة تتعاطف مع مرمى محمد الشناوي

د.45 مشاركة طاهر محمد طاهر بدلا من محمد شريف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+3 أفشة يسدد الكرة بعيدا عن المرمى لتصبح ضربة مرمى.

د.45+1 خطأ من مكان خطير لأفشة

د.44 سقوط محمد شريف مجددا وخروجه متألما على نقالة.

د.37 خطيييرة تسديدة قوية للغاية تهدد مرمى الشناوي لكن القائم يتعاطف مع الأهلي.

د.36 عودة محمد شريف للعب.

د.34 سقوط محمد شريف مصابا وخرج على نقالة.

د.22 خطيييرة مرتدة رائعة للأهلي لكن تتحول إلى تسلل

د.21 الفرصة الخطيرة الأولى لفيتا كلوب من ركنية

د.19 جوووول تمريرة رائععة من عمرو السولية تصل إلى محمد مجدي أفشة الذي راوغ وسدد لترتطم الكرة في العارضة وتدخل الشباك بطريقة جميلة.

د.15 خطيييرة، فرصة رائعة بعد تمريرة طولية من محمد الشناوي تصل إلى شريف الذي يرسل تمريرة إلى مروان الذي انفرد وسدد لكن حارس فيتا تصدى للعبة.

د.13 الكرة تصل على حافة منطقة الجزاء وأفشة يسدد لكن تمر بجوار القائم.

د.12 خطيييرة، بينية رائعة من أجايي تصل أمام أفشة لكن حارس المرمى يخرج من مرماه في اللحظة الأخيرة ويبعد الكرة قبل أن يتسلمها أفشة.

د.10 خطيييرة، لعبة رائعة من جونيور أجايي الذي ينطلق ويمرر بالعرض كرة أرضية تصطدم بمدافع فيتا لتمر إلى أفشة الذي راوغ ببراعة وسددها أعلى العارضة بمسافة قليلة.

د.6 جوووول الهدف الأول للأهلي.. تمريرة رائعة من جونيور أجايي في منتصف الملعب عالية تصل إلى مروان محسن الذي يمهدها إلى محمد شريف الذي يسكنها الشباك ببراعة.

د.1 تمريرة طولية رائعة في ظهر دفاع فيتا كلوب تصل لمحمد شريف الذي سدد لكن حارس فيتا كلوب أبعد الكرة عن مرماه.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل