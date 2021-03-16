انتهت مجموعة الأهلي - سيمبا (3) (0) المريخ

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 15:04

كتب : FilGoal

المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - دوري أبطال إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة سيمبا التنزاني والمريخ السوداني في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.

أخبار متعلقة
مجموعة الأهلي - المريخ يعلن إصابة 8 لاعبين بـ كورونا.. ويتقدم بشكوى لـ الكاف تشكيل الأهلي - مروان وشريف يقودان الهجوم أمام فيتا والشحات وطاهر على مقاعد البدلاء

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90: رأسية من سيف تيري يبُعدها حارس سيمبا ببراعة لركنية.

ق 87: محاولة من سيمبا لإحراز الهدف الرابع ومراوغة للحارس لكن دون تسجيل هدف عقب عودة دفاع المريخ.

ق 70: سيف تيري يتوغل من الجهة اليسرى لداخل منطقة جزاء سيمبا لكن يسدد كرة بعيدة عن المرمى.

ق 66: تسديدة من نوح الجزولي من خارج منطقة الجزاء يمسكها حارس سيمبا بسهولة.

ق 50: هدف ثالث لسيمبا، عرضية من موسكويني من الجهة اليسرى يتسلمها موجالو بصدره ويسجل بتسديدة صاروخية على يمين الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: هدف ثاني لسيمبا.. تمريرة بينية من منتصف الملعب تصل إلى القائد محمد حسين على الجهة اليسرى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة أرضية زاحفة.

ق 31: كوبي ماجويلا مهاجم سيمبا يُهدر الثاني بعد عرضية متقنة تمر من الجميع لكن تسديدته تمر أعلى العارضة.

ق30: بطاقة صفراء لمنجد النيل حارس المريخ بداعي إضاعة الوقت.

ق 25: الاستحواذ لسيمبا 71% مقابل 29% للمريخ.

ق 25: تسديدة من سيف تيري لاعب المريخ تأتي بعيدة عن مرمى حارس سيمبا.

ق 22: مدافع سيمبا يشتت كرة خطيرة أمام دارين ماتوكس مهاجم المريخ قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء مانعا التعادل.

ق 18: جووول أول لسيمبا عن طريق لويس موسكويني الذي استغل تخبط دفاع المريخ وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ق 17: منجد النيل حارس المريخ يتصدى لانفراد تام من لاعب سيمبا.

بداية اللقاء

قبل بداية اللقاء بساعة أعلن نادي المريخ السوداني إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا وأوضح إنه سيتقدم بشكوى رسمية لـ كاف.

في إفريقيا مجموعة الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر موسيماني: لا نبحث عن أعذار في الأهلي.. كنت واثقا من قدرتنا على الفوز 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة في أزمة؟ لابورتا على بُعد ساعات من فقدان منصب الرئيس 15 دقيقة | أوروبا
العامري فاروق: الخطيب كان يتابع الأهلي لحظة بلحظة في الكونغو 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ماذا قدم موسيماني في 30 مباراة الأهلي؟ انتصار يحدث لأول مرة عبر التاريخ 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) الإسماعيلي.. انطلاق المباراة 32 دقيقة | الدوري المصري
7 أرقام تاريخية للأهلي بانتصاره الكبير على فيتا كلوب 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من المنتخب لـ في الجول: هذا ما نفعله ليعود مصطفى محمد من تركيا.. وموقف باقي المحترفين 54 دقيقة | منتخب مصر
عبد الحفيظ: يجب أن تظهر شخصية الأهلي رغم الغيابات.. جودة أرضية الملعب سيئة 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك