انتهت مجموعة الأهلي - سيمبا (3) (0) المريخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمواجهة سيمبا التنزاني والمريخ السوداني في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.

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انتهت

ق 90: رأسية من سيف تيري يبُعدها حارس سيمبا ببراعة لركنية.

ق 87: محاولة من سيمبا لإحراز الهدف الرابع ومراوغة للحارس لكن دون تسجيل هدف عقب عودة دفاع المريخ.

ق 70: سيف تيري يتوغل من الجهة اليسرى لداخل منطقة جزاء سيمبا لكن يسدد كرة بعيدة عن المرمى.

ق 66: تسديدة من نوح الجزولي من خارج منطقة الجزاء يمسكها حارس سيمبا بسهولة.

ق 50: هدف ثالث لسيمبا، عرضية من موسكويني من الجهة اليسرى يتسلمها موجالو بصدره ويسجل بتسديدة صاروخية على يمين الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: هدف ثاني لسيمبا.. تمريرة بينية من منتصف الملعب تصل إلى القائد محمد حسين على الجهة اليسرى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة أرضية زاحفة.

ق 31: كوبي ماجويلا مهاجم سيمبا يُهدر الثاني بعد عرضية متقنة تمر من الجميع لكن تسديدته تمر أعلى العارضة.

ق30: بطاقة صفراء لمنجد النيل حارس المريخ بداعي إضاعة الوقت.

ق 25: الاستحواذ لسيمبا 71% مقابل 29% للمريخ.

ق 25: تسديدة من سيف تيري لاعب المريخ تأتي بعيدة عن مرمى حارس سيمبا.

ق 22: مدافع سيمبا يشتت كرة خطيرة أمام دارين ماتوكس مهاجم المريخ قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء مانعا التعادل.

ق 18: جووول أول لسيمبا عن طريق لويس موسكويني الذي استغل تخبط دفاع المريخ وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ق 17: منجد النيل حارس المريخ يتصدى لانفراد تام من لاعب سيمبا.

بداية اللقاء

قبل بداية اللقاء بساعة أعلن نادي المريخ السوداني إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا وأوضح إنه سيتقدم بشكوى رسمية لـ كاف.