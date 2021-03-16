جوتا يشيد بـ صلاح وماني

أشاد ديوجو جوتا مهاجم ليفربول بزميليه محمد صلاح وساديو ماني عقب مواجهة ولفرهامبتون التي انتهت بفوز الحمر.

جوتا سجل هدف المباراة الوحيد الذي عاد بليفربول إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي.

وقال جوتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الهدف أتى بعد عمل جيد من محمد صلاح وساديو ماني، وكان هدفًا جميلًا عاد بالفريق إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد عدة مباريات لم نتذوق فيها طعم الفوز".

وأضاف "كانت مواجهة صعبة للغاية منذ البداية وحتى صافرة النهاية. خلقنا بعض الفرص في الشوط الأول، بعكس الشوط الثاني الذي لم يشهد سوى الهدف الملغى لصلاح".

عما إذا كان ليفربول قد عاد إلى مستواه المعهود بتحقيق انتصارين متتاليين، أوضح "أتمنى ذلك. نحن نقوم بعمل كبير، ومن الجيد أن نحقق انتصارين متتاليين وأن نخرج من المباراتين بشباك نظيفة".

وأكمل الدولي البرتغالي "لن نلعب مرة أخرى قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا بسبب التوقف الدولي، ولكن هذه هي كرة القدم".

وعن أهمية تقليص الفارق مع أصحاب المراكز الأربعة الأولى، أوضح "أمر مهم للغاية بكل تأكيد. كما قلت، كنا في حاجة ماسة إلى هذا الفوز. لقد عانينا كثيرًا مؤخرًا في الدوري، وأردنا أن نغير من واقعنا بحصد أول ثلاث نقاط لنا منذ فترة طويلة".

















ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 46 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 35 في المركز الـ13.

وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة كاملة.