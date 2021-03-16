تشكيل الأهلي - مروان وشريف يقودان الهجوم أمام فيتا والشحات وطاهر على مقاعد البدلاء

دفع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بالثنائي مروان محسن ومحمد شريف لقيادة خط هجومه في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي مضيفه فيتا كلوب، ضمن رابع جولات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الشهداء.

ويلعب الرباعي عمرو السولية وأليو ديانج وجونيور أجايي ومحمد مجدي "أفشة" في خط وسط الأهلي.

فيما يتكون خط دفاع الحمر من أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من، علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا وحسين الشحات.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: السولية – ديانج – أجايي – أفشة

الهجوم: مروان محسن – محمد شريف