تشكيل الأهلي - مروان وشريف يقودان الهجوم أمام فيتا والشحات وطاهر على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 13:21

كتب : FilGoal

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد المقاولون العرب

دفع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بالثنائي مروان محسن ومحمد شريف لقيادة خط هجومه في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي مضيفه فيتا كلوب، ضمن رابع جولات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب الشهداء.

ويلعب الرباعي عمرو السولية وأليو ديانج وجونيور أجايي ومحمد مجدي "أفشة" في خط وسط الأهلي.

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فيما يتكون خط دفاع الحمر من أيمن أشرف وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من، علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا وحسين الشحات.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: السولية – ديانج – أجايي – أفشة

الهجوم: مروان محسن – محمد شريف

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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