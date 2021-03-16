تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون اتحاد اليد المصري

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

هشام نصر - رئيس اتحاد كرة اليد المصري

تلقى كل من الاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة اليد بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا القرار بعد تجميد هشام نصر رئيس الاتحاد وعدم قانونية اكتمال عقد المجلس الحالي.

وصدر قرار الاتحاد الدولي بتعيين محمد الأمين كرئيس للجنة ونبيل خشبة كأمين صندوق، وعضوية كل من عاصم السعدني وأيمن صلاح وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحي ومؤمن صفا.

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وكان هذا القرار على أثر مخالفة هشام نصر رئيس اتحاد اليد المصري للوائح الفقاعة الطبية خلال بطولة كأس العالم لليد التي أقيمت في مصر.

وبناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة اليد، والتي تنص على أنه بالنسبة للاتحادات الوطنية وفي وظل الظروف الاستثنائية يحق للاتحاد الدولي تعيين لجنة مؤقتة تدير شؤون الاتحاد الوطني لحين عقد اجتماع جمعية عمومية في أقرب وقت وفقا للائحة وانتخاب مجلس جديد.

وأوضح نص بيان الاتحاد أن "القرار يكون فعالا في يوم إصدار البيان وتقديمه للاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة".

وأتم البيان: "اللجنة الأولمبية المصرية لها حق الرقابة الفنية والإدارية والمالية على اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد اليد الوطني".

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد نشر بيانا مطولا أوضح من خلاله الانتهاكات التي أدت لإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري. (طالع التفاصيل)

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