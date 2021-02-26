الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف أسباب إيقاف هشام نصر "انتهاكات جسيمة ومتكررة"

نشر الاتحاد الدولي لكرة اليد بيانا رسميا يفيد بإيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة حتى مؤتمر الاتحاد القادم والمقرر له العام المقبل.

وكشف البيان عدم تصويت حسن مصطفى رئيس الاتحاد على القرار مثلما لا يصوت دائما على قرارات المجلس.

وأفاد البيان بملاحظة ما وصفته بانتهاك هشام نصر لقواعد السلامة الطبية وتم تأجيل قرار عقوبته بالاستبعاد خلال البطولة بسبب الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنظيم أفضل بطولة عالم.

وأوضح الاتحاد الدولي أسباب إيقاف هشام نصر كالآتي:

13 يناير: قام هشام نصر بالتواجد في المناطق خارج الفقاعة الطبية في منصة كبار الشخصيات خلال حفل الافتتاح

15 يناير: التقى هشام نصر مع ممثلين سفارة كاب فيردي وانتقل بين المناطق المخصصة للفقاعة الطبية وغير المخصصة خلال مباراة المجر وكاب فيردي، وفقا لتقرير ممثل الاتحاد الدولي فرانتيسك تابورسكي (تشيكي الجنسية) وهو جزء من اللجنة التنفيذية.

17 يناير: أرسل رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي ديتريش سبات (ألماني الجنسية) رسالة رسمية إلى هشام نصر بسبب انتهاكه لخطة الوقاية الطبية واستقبال ضيوف غير مقيمين داخل الفقاعة (من مجلس النواب) وطلب منه الاتحاد الدولي شرحا عن تلك الانتهاكات

18 يناير: أرسل هشام نصر خطابا إلى الاتحاد الدولي يؤكد فيه احترامه وجيمع أعضاء اللجنة المنظمة لخطة الوقاية الطبية وكشف أنه عندما التقى بأي شخص خارج الفقاعة يكون قد أجرى اخبتار طبي ونتيجته سلبية.

19 يناير: رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي أبلغ عن انتهاك آخر خطير ضد هشام نصر رغم التحذير السابق خلال مواجهة مقدونيا وتشيلي بنزوله من منطقة كبار الشخصيات (غير مدرجة بالفقاعة الطبية) والسير في ميدان الملعب ليجلس في منطقة الفقاعة وظهر ذلك السلوك لفترة طويلة أمام كاميرات التليفزيون.

لاحظ جمييع ممثلي الاتحاد الدولي في الملعب هذا الحادث ووجوده جنبا إلى جنب مع المسؤول عن الملعب وأعيد إلى جناح كبار الشخصيات ويعتبر ذلك انتهاكا واضحا للوائح بطولة العالم في ظل جائحة كورونا.

بناء على تقرير رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي درست لجنة الانضباط فرض إجراءات ضد هشام نصر ولم تفرض الهيئة التأديبية أي عقوبة عليه مثل الإقصاء الكامل حسب اللوائح القانونية حتى لا يكون لها تأثير سلبي على المنتخب المصري معتبرا أن الحدث المعني تم تنظيمه في مصر لذلك تم ترك القرار بشأن العقوبة إلى تقدير اللجنة التنفيذية في اجتماعها 19 فبراير.

بسبب الانتهاكات الجسيمة والمتكررة قرر مجلس الاتحاد الدولي باستثناء حسن مصطفى الذي يمتنع عن التصويت في جميع القرارات، بالإجماع إيقاف هشام نصر من كافة أنشطة كرة اليد حتى مؤتمر الاتحاد الدولي في العام المقبل.

ويحق لـ هشام نصر الاستماع إليه وفقا للائحة النظام الأساسي وكذلك الاستئناف ضد القرار النهائي للمجلس أمام الهيئات القضائية للاتحاد الدولي.