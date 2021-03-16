تشكيل الزمالك المتوقع - حيرة حول قيادة أحداد للهجوم وعبد الله جمعة ظهير أيسر

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 12:26

كتب : FilGoal

حميد أحداد مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

سيدفع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في الدفع بـ عبد الله جمعة لشغل مركز الظهير الأيسر بعد طرد أحمد فتوح خلال المباراة السابقة، بجانب وجود حيرة حول موقف حميد أحداد من قيادة خط هجوم فريقه أمام الترجي التونسي.

الجهاز الفني للزمالك، لديه أكثر من خيار، إما فكرة الدفع بأوباما لقيادة الهجوم مع وجود لاعب وسط ثالث بجانب فرجاني ساسي وطارق حامد، أو اللعب بأسامة فيصل مع وجود أوباما، أو حميد أحداد لقيادة الهجوم. وتأتي تلك الحيرة بعد المردود الذي قدمه اللاعب خلال مباراة الترجي الماضية.

من المتوقع أن يلعب الزمالك بطريقة 4-2-3-1، إذ سيلعب فرجاني ساسي بجوار طارق حامد، وأمامهما يوسف إبراهيم أوباما.

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ويلعب على الطرفين الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي.

وإليكم تشكيل الزمالك المتوقع في المواجهة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد عيد

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أوباما – بنشرقي – زيزو

الهجوم: حميد أحداد

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