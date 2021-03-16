مدافع سيتي: أمامنا أهم شهرين في مسيرتنا الكروية

وصف أوليكسندر زينتشينكو مدافع مانشستر سيتي الشهرين المتبقيين من الموسم الجاري بالأهم في مسيرة فريقه الكروية.

ويستعد سيتي لمباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد بروسيا مونشنجلادباخ، بعد فوزه بنتيجة 2-0 من مباراة الذهاب الشهر الماضي.

وقال زينتشينكو: "يمكنني رؤية العيون الجائعة داخل غرفة خلع الملابس، الكل متعطش للفوز بالألقاب، هذا ما نريده".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نخوض أهم شهرين في مسيرتنا الكروية".

سيتي على قمة جدول الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد، كما سيلعب ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام إيفرتون هذا الأسبوع ونهائي كأس رابطة المحترفين الشهر المقبل.

وتابع "لازلنا نننافس في كل المسابقات ونحاول الفوز بكل شيء. هذا يعني أنه يتعين علينا إظهار أفضل ما لدينا دائما. بالطبع في هذه المرحلة من دوري الأبطال كل مباراة تكون صعبة".

وواصل المدافع الأوكراني حديثه قائلا "لقد أظهر بايرن ميونيخ في العام الماضي أحقيته في الفوز بكل شيء. برشلونة كذلك فعلها مع بيب جوارديولا".

وشدد "كل شيء ممكن. لدينا فريق مذهل وأفضل اللاعبين في العالم. بالتأكيد قادرون على الفوز بكل الألقاب".

ويعتقد مدافع سيتي أن فريقه لن يتهاون في لقاء الإياب أمام مونشنجلادباخ رغم الفوز 2-0 في الذهاب.

وأوضح قائلا "في هذه المرحلة، كل الفرق قوية ولديها الكثير من اللاعبين المتميزين. خاصة اذا كنا نتحدث عن بروسيا مونشنجلادباخ".

وأكمل "إنهم منظمون بشكل جيد على الصعيد الدفاعي، ليس من السهل خلق فرص ضد هذا النوع من الفرق. ليس من السهل أبدا في هذه المرحلة".

وأتم "في هذه المرحلة من دوري الأبطال دائما ما تكون المباريات صعبة. لهذا السبب علينا أن نكون منظمين بشكل جيد ونبذل قصارى جهدنا".