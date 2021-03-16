تعرف على تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك ولفرهامبتون، لكن فريقه انتصر مجددا في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 28 من المسابقة والتي انتهت بفوز الحمر 1-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ديوجو جوتا صاحب الهدف الوحيد، فوصل متوسط تقييمه لـ7.5 درجة من عشرة.

توقف رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 25 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و5 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد شيئا فشيئا عن المنافسة على لقب الدوري.

إذ يحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

لن يلعب ليفربول مجددا قبل انتهاء فترة التوقف الدولي مطلع أبريل المقبل.