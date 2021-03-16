مؤتمر عمر جابر: اعتدنا الرحلات الطويلة مع بيراميدز والمنتخب.. لا يوجد عائق أمام حصد نقاط المباراة

قال عمر جابر لاعب بيراميدز إن غياب الجماهير أمر جيد للحفاظ على سلامتهم واللاعبين، كما أشار إلى أن فريقه اعتاد على الرحلات الطويلة سواء معا كفريق أو مع منتخب مصر بمختلف مراحله، لذا لن تشكل رحلة دار السلام أي عائق أمام حصد النقاط الثلاثة.

وصرح جابر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نامونجو: "بعد قرار كاف بعدم حضور جماهير للمباراة غدا فالأمر جيد، خاصة في ظل تفشي وباء كوفيد 19، وحضور الجماهير يمنح دافعا للاعبين داخل الملعب".

وواصل "لكن في ظل انتشار الفيروس القاتل فإنه من الأفضل اللعب بدون جماهير للحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين".

وأكمل "بيراميدز واللاعبون اعتادوا على الرحلات الطويلة مع الفريق ومنتخب مصر بمختلف مراحله، وبالتالي السفر إلى دار السلام في رحلة طويلة لن يكون عائقا أمام الفريق لحصد النقاط الثلاثة في صراع التأهل لربع النهائي".

بيراميدز يواجه مضيفه نامونجو يوم الأربعاء في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان بيراميدز قد فاز بنتيجة 3-0 أمام ضيفه ناكانا الزامبي في الجولة الأولى، وتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن الرجاء الثاني الذي فاز أمام نامونجو بنتيجة 1-0.