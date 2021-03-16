مؤتمر أروابارينا: لم نمتلك وقتا كافيا للراحة.. لكننا استعدينا بشكل جيد للفوز أمام نامونجو

قال رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز إن فريقه استعد بشكل قوي وجيد لمواجهة نامونجو التنزاني في الكونفدرالية، وأشار إلى أنه لم يمتلك وقتا كافيا للراحة خاصة وأنه خاض مباراة مباشرة قبل السفر، لكن ذلك لم يعيق استعدادات فريقه.

وصرح أروابارينا في المؤتمر الصحفي: "الفريق استعد بشكل قوي لمواجهة نامونجو التنزاني، مضيفنا قوي ويحتاج للنقاط الثلاثة، لكن بيراميدز حضر إلى دار السلام لتحقيق الفوز، وهذا هو هدفنا الأساسي".

وواصل "لم يكن أمامي وقت للراحة مطلقا، خاصة وأننا لعبنا مباراة في كأس مصر أمام العبور قبل السفر مباشرة إلى دار السلام، وبالتالي لم يكن هناك أي وقت لتجهيز المزيد من العناصر للمشاركة".

وأكمل "لكننا استعدينا بشكل جيد واللاعبون على أتم الاستعداد للعودة بالنقاط الـ3".

وأتم "معجب بأرضية ملعب تنزانيا الوطني والتجهيزات الموجودة به، وسيساعد الفريقين على تقديم أداء جيد خلال المواجهة الهامة، والتي سنسعى خلالها للابتعاد بالصدارة والفوز بثلاث نقاط إضافية".

بيراميدز يواجه مضيفه نامونجو يوم الأربعاء في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان بيراميدز قد فاز بنتيجة 3-0 أمام ضيفه ناكانا الزامبي في الجولة الأولى، وتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن الرجاء الثاني الذي فاز أمام نامونجو بنتيجة 1-0.