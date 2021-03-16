تحدي الأهلي في إفريقيا – أسامة عرابي لـ في الجول: الحل في يد موسيماني أمام فيتا كلوب

يواجه الأهلي مهمة صعبة حينما يحل ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي. فكيف يجب أن يفكر ويلعب للخروج من موقفه الحالي وضمان التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال إفريقيا؟

FilGoal.com حاور نجوم الأهلي السابقين حول فرص الفريق وطريقة تخطي فيتا كلوب وإمكانية بلوغ الدور التالي.

وتحدث أسامة عرابي ومدرب ولاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com قائلا: "بالتأكيد الأهلي قادر على الفوز والتأهل ولديه حظوظ كبيرة في الفوز بلقب البطولة، هذه السمعة القوية لحامل اللقب تمنحه ضغطا على المنافس".

وأضاف عن طريقة اللعب "أعتقد 4-2-3-1 مناسبة وتمنح الفريق تنوعا ما بين الدفاع والهجوم".

وواصل "على موسيماني أن يتعامل مع اللقاء بشكل حذر من حيث تجهيز اللاعبين نفسيا ومعنويا، كذلك لابد من تجنب الضغط العالي لعدم استنفاذ جهد اللاعبين حتى لا يدفع ثمن ذلك في الشوط الثاني تحديدا".

أما عن الأجواء الحارة في الكونغو، تابع "ليست نقطة جدال، الأهلي يلعب كل موسم في أجواء حارة، والحل في يد المدير الفني الذي يملك 5 تغييرات يمكنه بها انعاش الخطوط لمواجهة الاجهاد".

وأوضح "مع تعظيم دور الأطراف في مساندة وسط الملعب والظهيرين ولكن بشكل مدروس مع تقسيم المباراة لعدة مراحل، والتر بواليا مهم في الخط الأمامي لأنه مهاجم شرس ويسبب متاعب للمدافعين".

وأتم عن إهدار الفرص "جزء كبير منها نفسي، التدريب المستمر هو ما يساعد على تحسين الأمور، يجب على كل لاعب بعد كل لقاء أن يشاهد لقطاته بشكل مستقل ويدرسها وعندما يتدرب يتجنبها تماما".

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.