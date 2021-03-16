بعثة الأهلي تحدد موعد العودة إلى القاهرة بعد مباراة فيتا كلوب

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

بعثة الأهلي تصل الكونغو الديموقراطية لمواجهة فيتا كلوب

قررت بعثة النادي الأهلي في الكونغو أن تتجه من ملعب الشهداء الذي يحتضن مباراة فيتا كلوب، إلى مطار ندجيلي في العاصمة كينشاسا عقب نهاية مواجهته ضد فيتا كلوب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وسيعود الأهلي إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

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وكان بيتسو موسيماني مدرب الفريق قد عقد جلسة مطولة مع جهازه المعاون لبحث عدة تفاصيل فنية خاصة بالمواجهة.

وناقش مدرب الأهلي مع جهازه الفني بعض الأمور الخاصة بالمنافس وأرضية الملعب ودرجة الحرارة ومهام اللاعبين وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالمباراة.

وتتحرك بعثة الأهلي من مقر إقامتها في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة إلى ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية لخوض المباراة، وتستغرق المسافة من الفندق للملعب قرابة 20 دقيقة.

وكان الأهلي قد تعادل بنتيجة 2-2 مع فيتا كلوب في القاهرة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي 4 نقاط من 3 مواجهات بعد الفوز أمام المريخ والخسارة من سيمبا والتعادل مع فيتا كلوب.

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