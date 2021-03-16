مؤتمر مدرب نامونجو: بيراميدز فريق متكامل.. ونواجه خصم مرشح لحصد لقب الكونفدرالية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

حمد سليمان - المدير الفني لـ نامونجو التنزاني

أوضح حمد سليمان المدير الفني لـ نامونجو التنزاني جاهزية فريقه فنيا وبدنيا، لمواجهة بيراميدز في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سليمان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيراميدز: "نعلم جيدا مدى قوة بيراميدز الذي يمتلك مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز".

وشدد على أهمية تحقيق الفوز في المباراة بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي في الدار البيضاء بهدف دون مقابل.

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وأضاف "شاهدنا العديد من المباريات لبيراميدز مؤخرا خاصة مباراة نكانا الزامبي في بداية دور المجموعات، وكذلك مواجهة الأهلي في الدوري، ونعلم جيدا مدى قوة المنافس".

وواصل "بيراميدز يمتلك مجموعة رائعة من النجوم وفريق متكامل للغاية وكل المراكز بها عناصر مهمة وتمتلك الخبرات ولا يمكن تحديد اسم لاعب واحد فقط نهتم به في مباراة الغد".

وأتم "بيراميدز يلعب كرة جماعية، ويحب العمل كوحدة واحدة أمامه خاصة أن الفريق مرشح بالفعل لنيل لقب بطولة النسخة الحالية بعدما وصل لنهائي النسخة الماضية".

ويتصدر بيراميدز المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي.

فيما يأتي نامونجو ثالثا بدون أي نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه نكانا.

الكونفدرالية نامونجو حمد سليمان بيراميدز
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